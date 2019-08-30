Ловчев: "Зенит" в Лиге чемпионов ничего из себя не представляет

Бывший игрок "Спартак" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал для "Правды.Ру" результаты жеребьевки Лиги чемпионов. "Зенит" на групповом этапе сыграет с португальской "Бенфикой", немецким "Лейпцигом" и французским "Лионом".

"Зениту" везет? Наверное, везет тому, кто везет на самом деле. Навскидку кажется, что "Зениту" чуть-чуть полегче попались команды: "Бенфика", "Лион", "Лейпциг". Почему? Потому что в этих странах есть "Бавария", есть "Пари Сен-Жермен". Понятно, что это команды более лидирующие, более укомплектованные и прочее. Здесь надо говорить о группе, в которой будет "Зенит", что она равная. Но при этом здесь будут команды, которые будут вырывать очки друг у друга, поэтому здесь не легче "Зениту" будет.

Более того, "Зенит" сегодняшний не особенно конкурентоспособный с этими командами. Потому что мы вспоминаем, как в последнем туре "Зенит" проиграл "Уфе". До этого сделал две ничьи, не мог на своем поле обыграть "Ахмат", который вдесятером играл. И здесь надо говорить о том, что будет из себя представлять "Зенит". Пока ничего. Но время еще есть для того, чтобы подойти в хорошем состоянии к Лиге чемпионов", - заявил Ловчев.

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