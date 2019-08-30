Континентальная хоккейная лига объявила о переносе трех матчей московского "Динамо". Причиной стало проведение шоу "Песня года" на "ВТБ Арене". Съемки конкурса состоятся 7 декабря.
Матч "Динамо" — "Локомотив" перенесен с 6 декабря 2019 года на 3 февраля 2020 года.
Матч "Локомотив" — "Динамо" перенесен с 16 января 2020 года на 6 декабря 2019 года.
Матч "Торпедо" — "Динамо" перенесен с 3 февраля 2020 года на 16 января 2020 года.
Читайте также:
Ловчев: "Зенит" в Лиге чемпионов ничего из себя не представляет
Нурмагомедов обещает при встрече отправить Макгрегора в больницу
Полицейские применили грубую силу к фанатам "Спартака"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.