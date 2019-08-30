Нурмагомедов обещает при встрече отправить Макгрегора в больницу

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что его история с Конором Макгрегором не окончена. В октябре 2018 года россиянин и ирландец сошлись на турнире UFC в Лас-Вегасе.

В бою победу одержал Хабиб, "удушив" противника в 4 раунде, но поединок завершился большим скандалом. Россиянин полез в драку за пределы октагона, где схлестнулся с представителями команды Конора. Такое поведение россиянин объяснил провокациями со стороны ирландца.

"Даже октябрьский бой не закончил наше противостояние. Просто разбить человека недостаточно. Мы должны разбить всю его команду. Я всегда говорю своей команде: "Сегодня мы идем на войну. Это не просто поединок".

Если мы где-нибудь увидим друг друга, на 100 процентов подеремся. Не имеет значения, если кто-то попадет в тюрьму. Я не боюсь. Они попадут в больницу, а мы в полицию. Вот и все", — приводит ESPN слова Хабиба.

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