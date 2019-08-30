Определились все участники Лиги Европы

В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы. Участие в турнире примут 48 команд, который будут разбиты на 12 групп по 4. Россию представлят ЦСКА и "Краснодар".

Перед жеребьевкой команды будут разбиты на четыре корзины. Армейцы попали в первую, краснодарцы - во вторую. Мероприятие состоится сегодня в Монако и начнется в 14.00.

Команды из одной корзины не смогут встретиться друг с другом. Также в одной группе не сыграют клубы из одной страны.

Украинские и российские команды УЕФА продолжает разводить при жеребьевках.

Корзина 1

"Севилья" (Испания, рейтинг - 104), "Арсенал" (Англия, 101), "Порту" (Португалия, 93), "Рома" (Италия, 81), "Манчестер Юнайтед" (Англия, 78), "Динамо" К (Украина, 65), "Бешикташ" (Турция, 62), "Базель" (Швейцария, 54,5), "Спортинг" (Португалия, 50), ЦСКА (Россия, 48), "Вольфсбург" (Германия, 40), "Лацио" (Италия, 37)

Корзина 2

ПСВ (Голландия, 37), "Краснодар" (Россия, 34,5), "Селтик" (Шотландия, 31), "Копенгаген" (Дания, 31), "Брага" (Португалия, 31), "Гент" (Бельгия, 29,5), "Боруссия" М (Германия, 29), "Янг Бойз" (Швейцария, 27,5), "Астана" (Казахстан, 27,5), "Лудогорец" (Болгария, 27), АПОЕЛ (Кипр, 25), "Айнтрахт" (Германия, 24)

Корзина 3

"Сент-Этьен" (Франция, 23), "Фейеноорд" (Голландия, 22), "Карабах" (Азербайджан, 22), "Хетафе" (Испания, 20,713), "Эспаньол" (Испания, 20,713), "Мальме" (Швеция, 20), "Партизан" (Сербия, 18), "Стандард" (Бельгия, 17,5), "Вулверхэмптон" (Англия, 17,092), "Ренн" (Франция, 11,699), "Русенборг" (Норвегия, 11,5), "Истанбул ББ" (Турция, 10,5)

Корзина 4

АЗ (Голландия, 10,5), "Гимарайнш" (Португалия, 9,646), "Трабзонспор" (Турция, 8), "Александрия" (Украина, 7,780), "Дюделанж" (Люксембург, 6,350) "Вольфсберг" (Австрия, 6,250), ЛАСК (Австрия, 6,250), "Слован" (Словакия, 6), "Лугано" (Швейцария, 6), "Рейнджерс" (Шотландия, 5,250), ЧФР (Румыния, 3,5), "Ференцварош" (Венгрия, 3,5)

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