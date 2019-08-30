В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы. Участие в турнире примут 48 команд, который будут разбиты на 12 групп по 4. Россию представлят ЦСКА и "Краснодар".
Перед жеребьевкой команды будут разбиты на четыре корзины. Армейцы попали в первую, краснодарцы - во вторую. Мероприятие состоится сегодня в Монако и начнется в 14.00.
Команды из одной корзины не смогут встретиться друг с другом. Также в одной группе не сыграют клубы из одной страны.
Украинские и российские команды УЕФА продолжает разводить при жеребьевках.
"Севилья" (Испания, рейтинг - 104), "Арсенал" (Англия, 101), "Порту" (Португалия, 93), "Рома" (Италия, 81), "Манчестер Юнайтед" (Англия, 78), "Динамо" К (Украина, 65), "Бешикташ" (Турция, 62), "Базель" (Швейцария, 54,5), "Спортинг" (Португалия, 50), ЦСКА (Россия, 48), "Вольфсбург" (Германия, 40), "Лацио" (Италия, 37)
ПСВ (Голландия, 37), "Краснодар" (Россия, 34,5), "Селтик" (Шотландия, 31), "Копенгаген" (Дания, 31), "Брага" (Португалия, 31), "Гент" (Бельгия, 29,5), "Боруссия" М (Германия, 29), "Янг Бойз" (Швейцария, 27,5), "Астана" (Казахстан, 27,5), "Лудогорец" (Болгария, 27), АПОЕЛ (Кипр, 25), "Айнтрахт" (Германия, 24)
"Сент-Этьен" (Франция, 23), "Фейеноорд" (Голландия, 22), "Карабах" (Азербайджан, 22), "Хетафе" (Испания, 20,713), "Эспаньол" (Испания, 20,713), "Мальме" (Швеция, 20), "Партизан" (Сербия, 18), "Стандард" (Бельгия, 17,5), "Вулверхэмптон" (Англия, 17,092), "Ренн" (Франция, 11,699), "Русенборг" (Норвегия, 11,5), "Истанбул ББ" (Турция, 10,5)
АЗ (Голландия, 10,5), "Гимарайнш" (Португалия, 9,646), "Трабзонспор" (Турция, 8), "Александрия" (Украина, 7,780), "Дюделанж" (Люксембург, 6,350) "Вольфсберг" (Австрия, 6,250), ЛАСК (Австрия, 6,250), "Слован" (Словакия, 6), "Лугано" (Швейцария, 6), "Рейнджерс" (Шотландия, 5,250), ЧФР (Румыния, 3,5), "Ференцварош" (Венгрия, 3,5)
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.