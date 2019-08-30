Таблица коэффициентов УЕФА: у России большие проблемы

Поражение "Спартака" от "Браги" в Лиге Европы создает большие проблемы России с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА. С большой долей вероятности можно утверждать, что наша страна потеряет дополнительное место в Лиге чемпионов.

Португалия сократила отставание от России в борьбе за шестое место до минимума. На счету россиян коэффициент 42,716, у португальцев - 42,049. Нашим соперникам необходимо набрать на 4 очка больше, чтобы выйти на шестое место. А сделать они это смогут уже в первом туре еврокубков.

Португальцы сохранили все свои команды в еврокубках. "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Гимарайнш" продолжат выступления в Лиге Европы, "Бенфика" - в Лиге чемпионов. Очки, заработанные португальцами (2 - за победу, 1 - за ничью), будут делиться на 5.

Россия потеряла "Спартак" и тульский "Арсенал". Выступления в Лиге чемпионов продолжат "Зенит" и "Локомотив", в Лиге Европы - ЦСКА и "Краснодар". Очки, заработанные российскими командами, будут делиться на 6.

Таким образом, на каждой еврокубковой неделе максимально португальцы смогут набрать коэффициент 2,000, россияне - 1,333. Даже теоретически у Португалии шансов больше. Отметим, шестое место отличается от седьмого только одной позицией - дополнительной путевкой в групповой этап Лиги чемпионов.

Первые пять мест в таблице остаются неизменными - Испания, Англия, Германия, Италия и Франция продолжают лидировать в европейском футболе. Из остального можно отметить падение Украины. В ТК эта страна целое десятилетие занимала прочно место в топ-9, что давало право чемпиону заявиться напрямую в Лигу чемпионов.

Сейчас Украина будет бороться с Турцией и Голландией за место в десятке. Существует вероятность, что украинцы эту борьбу проиграют, имея на одну команду меньше, чем соперники.

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