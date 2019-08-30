"Спартак" не смог пройти отбор Лиги Европы в четвертый раз подряд

Московский "Спартак" уступил "Браге" в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Встреча на "Открытие Арене" завершилась со счетом 1:2. Первую встречу красно-белые проиграли со счетом 0:1, команда не смогла выйти в групповой этап.

Спартаковцы в четвертый раз подряд не смогли пройти отбор Лиги Европы с момента появления турнира. Красно-белые принимали участие в групповом этапе только в том случае, когда вылетали из квалификации Лиги чемпионов.

"Спартак" вылетал от польской "Легии", швейцарского "Сенкт-Галлена", кипрского АЕЛ и "Браги". Во всех случаях второй матч красно-белые проводили дома, что в еврокубках считается небольшим преимуществом. И все четыре раза "Спартак" эти матчи проиграл.

В 2016 году после вылета "Спартак" от АЕЛ свой пост покинул главный тренер Дмитрий Аленичев. Его место занял итальянец Массимо Каррера и привел команду к чемпионскому титулу.

Сезон-2011/12

4-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Легия" (Польша) - 2:2, 2:3

Сезон-2013/14

4-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Сенкт-Галлен" (Швейцария) - 1:1, 2:4

Сезон-2016/17

3-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - АЕЛ (Кипр) - 1:1, 0:1

Сезон-2018/19

3-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Тун" (Швейцария) - 2:1, 3:2

4-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Брага" (Португалия) - 0:1, 1:2