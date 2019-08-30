Московский "Спартак" уступил "Браге" в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Встреча на "Открытие Арене" завершилась со счетом 1:2. Первую встречу красно-белые проиграли со счетом 0:1, команда не смогла выйти в групповой этап.
Спартаковцы в четвертый раз подряд не смогли пройти отбор Лиги Европы с момента появления турнира. Красно-белые принимали участие в групповом этапе только в том случае, когда вылетали из квалификации Лиги чемпионов.
"Спартак" вылетал от польской "Легии", швейцарского "Сенкт-Галлена", кипрского АЕЛ и "Браги". Во всех случаях второй матч красно-белые проводили дома, что в еврокубках считается небольшим преимуществом. И все четыре раза "Спартак" эти матчи проиграл.
В 2016 году после вылета "Спартак" от АЕЛ свой пост покинул главный тренер Дмитрий Аленичев. Его место занял итальянец Массимо Каррера и привел команду к чемпионскому титулу.
4-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Легия" (Польша) - 2:2, 2:3
4-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Сенкт-Галлен" (Швейцария) - 1:1, 2:4
3-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - АЕЛ (Кипр) - 1:1, 0:1
3-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Тун" (Швейцария) - 2:1, 3:2
4-й отборочный раунд ЛЕ: "Спартак" - "Брага" (Португалия) - 0:1, 1:2
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.