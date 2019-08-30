В семье бывшего тренера сборной Испании Луиса Энрике произошла трагедия. Его 9-летняя дочь Ксана скончалась от рака. Девочка последние шесть месяцев вела борьбу с раком костей - остеосаркомой.
Ранее Луис Энрике работал с "Сельтой", "Ромой" и "Барселоной". В июле 2018 года специалист возглавил сборную Испании. Соглашение было подписано на два года, но уже в марте тренер не смог руководить командой, передав управление своему помощнику Роберту Морено.
В июне Энрике официально покинул пост. Тогда СМИ сообщили о "личных причинах" ухода. Сегодня стали известны подробности. О случившемся сообщил сам тренер.
"Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание.
Благодарим также персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам.
Ксана, мы будем скучать по тебе, но мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья", - написал Энрике в Twitter.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.