Неймар снялся в криминальном сериале

Футболист "ПСЖ" Неймар рассказал о том, что снялся в сериале "Бумажный дом". Многосерийная драма популярная в испаноязычных странах.

"Я смог реализовать свою мечту и стать частью любимого сериала", - написал Неймар в Twitter.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в "Барселону". Сейчас каталонцы ведут переговоры с "ПСЖ" по этому трансферу. По сведениям испанских СМИ, "Барса" уже заготовила форму с фамилией Неймара.

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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