Лига чемпионов: "Локомотив" претендует на третью корзину

В среду, 28 августа завершится отборочный турнир Лиги чемпионов. Сейчас известны 29 команд, которые примут участие в основной сетке соревнований. Еще три определятся в парах "Аякс" - АПОЕЛ, "Брюгге" - ЛАСК и "Клуж" - "Славия".

Перед жеребьевкой, которая состоится в четверг, команды будут разделены УЕФА на четыре корзины. В первой будут чемпионы первой шестерки стран в таблице коэффициентов, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В состав этой восьмерки попал питерский "Зенит", а полностью она выглядит так:

1-я корзина: "Ливерпуль" (ЛЧ), "Челси" (ЛЕ), "Манчестер Сити" (Англия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Зенит" (Россия).

Остальные команды ранжированы по корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. Второй участник от России - московский "Локомотив" - пока находится в четвертой корзине, если учесть, что сегодня в группу пробьются более рейтинговые команды из своих пар - "Аякс" и "Брюгге". Если же сито отбора пройдет хотя бы один из их соперников, АПОЕЛ или ЛАСК, "Локо" поднимется в третью корзину. Тогда железнодорожники смогут рассчитывать на условно более слабого соперника в группе.

Полностью состав корзин выглядит так:

2-я корзина: "Реал" (Испания, рейтинг - 146), "Атлетико" (Испания, 127), "Боруссия" Д (Германия, 85), "Наполи" (Италия, 80), "Шахтер" (Украина, 80), "Тоттенхэм" (Англия, 78), "Аякс" (Голландия, 70,5)/АПОЕЛ (Кипр, 25,5)*, "Бенфика" (Португалия, 68).

3-я корзина: "Лион" (Франция, 61,5), "Байер" (Германия, 61), "Зальцбург" (Австрия, 54,5), "Олипиакос" (Греция, 44), "Брюгге" (Бельгия, 39,5)/ЛАСК (Австрия, 6,25)*, "Валенсия" (Испания, 37), "Интер" (Италия, 31), "Динамо" З (Хорватия, 29,5).

4-я корзина: "Локомотив" (Россия, 28,5), "Генк" (Бельгия, 25), "Галатасарай" (Турция, 22,5), "Лейпциг" (Германия, 22), "Славия" (Чехия, 21,5)/"Клуж" (Румыния, 3,5), "Црвена Звезда" (Сербия, 16,75), "Аталанта" (Италия, 15,5), "Лилль" (Франция, 11,75).

* у АПОЕЛ и ЛАСК коэффициент ниже, чем у "Локо". В случае выхода эти команды опустятся в 4-ю корзину.