Экс-футболист Алдонин требует от МВД 47 млн рублей

Экс-игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин подал иск к МВД с требованием выплатить компенсацию в размере 47,3 млн рублей. По сведениям "Коммерсанта", иск связан с делом футболиста против банка "Замоскворецкий".
В 2015 году Алдонин перевел банку 1,5 млн долларов, но деньги не дошли до его счета. Часть была переведена третьему лицу, часть пропала в неизвестном направлении. В "Замоскворецком" утверждали, что деньги были обналичены Алдониным.
В 2015 году за хищение средств был осужден председатель правления банка Илья Бударин. Он получил срок 3,5 года колонии. Несколько других фигурантов дела находятся в розыске.
Алдонин считает, что сотрудники МВД помогали банку уйти от ответственности и вывести активы. По его мнению, следствие утратило важные улики. Дата рассмотрения дела будет назначена позже.
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