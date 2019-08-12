Экс-футболист Алдонин требует от МВД 47 млн рублей

Экс-игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин подал иск к МВД с требованием выплатить компенсацию в размере 47,3 млн рублей. По сведениям "Коммерсанта", иск связан с делом футболиста против банка "Замоскворецкий".

В 2015 году Алдонин перевел банку 1,5 млн долларов, но деньги не дошли до его счета. Часть была переведена третьему лицу, часть пропала в неизвестном направлении. В "Замоскворецком" утверждали, что деньги были обналичены Алдониным.

В 2015 году за хищение средств был осужден председатель правления банка Илья Бударин. Он получил срок 3,5 года колонии. Несколько других фигурантов дела находятся в розыске.

Алдонин считает, что сотрудники МВД помогали банку уйти от ответственности и вывести активы. По его мнению, следствие утратило важные улики. Дата рассмотрения дела будет назначена позже.

Читайте также:

На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве

Сотрудник "Ахмата", оскорбивший судью, осознал свою ошибку

Александра Емельяненко не пустили на боксерский турнир в Анапе