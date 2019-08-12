Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что его не пустили на боксерский турнир в Анапе. Российский самбист заявил, что хотел принять участие в соревнованиях, чтобы смягчить негатив, который в последнее время был создан вокруг бокса.
"Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш Российский вид спорта! Википедию наберите и всё о нём узнаете! И самбиста не допускают на ринг к боксёрам учавствовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя!" - написал Емельянеко в Instagram.
В активе Емельяненко 36 проведенных поединков в MMA, он одержал 28 побед, семь раз потерпел поражение и завершил один бой вничью.
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