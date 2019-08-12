На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве

На Украине разгорелся скандал из-за футбольного матча между "Караптами" и "Мариуполем". Работники львовского стадиона "Украина" неожиданно включили песню о любви к Москве. Перед игрой болельщики услышали трек Тимати и DJ Smash "Moscow never sleep".



Скандал во Львове из-за песни Тимати и DJ Smash

"Москва, я люблю тебя", - поется в песне.

Работники стадиона не смогли объяснить, как композиция 2008 года попала в трек-лист, но руководители "Карпат" уже пообещали наказать виновных. Песня вызвала возмущение львовской общественности, на что пришлось отвечать исполнительному директору "Карпат" Ростиславу Ящишину.

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", - написал в Facebook руководитель львовского клуба.

Читайте также:

Сотрудник "Ахмата", оскорбивший судью, осознал свою ошибку

Александра Емельяненко не пустили на боксерский турнир в Анапе

Теннисист Медведев поднялся на восьмое место рейтинга АТР