На Украине разгорелся скандал из-за футбольного матча между "Караптами" и "Мариуполем". Работники львовского стадиона "Украина" неожиданно включили песню о любви к Москве. Перед игрой болельщики услышали трек Тимати и DJ Smash "Moscow never sleep".
"Москва, я люблю тебя", - поется в песне.
Работники стадиона не смогли объяснить, как композиция 2008 года попала в трек-лист, но руководители "Карпат" уже пообещали наказать виновных. Песня вызвала возмущение львовской общественности, на что пришлось отвечать исполнительному директору "Карпат" Ростиславу Ящишину.
"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", - написал в Facebook руководитель львовского клуба.
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