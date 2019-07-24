Англичанин Кэмпбелл рассказал о теплом приеме в России

Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился своими впечатлениями от посещения чемпионата мира-2018 в России. По словам спортсмена, после турнира мнение многих болельщиков о России изменилось.

"Я был послом Международной федерации футбола (ФИФА) в Волгограде, где сборная Англии проводила свою первую встречу в рамках чемпионата мира 2018 года. Мы присутствовали на фестивале болельщиков, смотрели матчи на стадионе, общались с людьми. Это фантастические ощущения.

Меня встретили с большой теплотой. Да, такое гостеприимство отчасти было связано с мундиалем, однако люди действительно хотели, чтобы и я больше о них узнал. Невероятно видеть такое количество фанатов, съехавшихся в одно место", - заявил Кэмпбелл в интервью RT.

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