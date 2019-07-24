"Зенит" начнет переговоры о продлении контракта с Дзюбой зимой

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб и нападающий Артем Дзюба проведут переговоры во время зимнего перерыва в чемпионате России по футболу. Действующий контракт игрока с питерцами истекает летом 2020 года, зимой он сможет вести переговоры с другими командами.

"Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров", - приводит ТАСС слова Медведева.

В этом сезоне Дзюба сыграл в двух матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в чемпионат Англии, его услугами интересовался "Вулверхэмптон".

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