"Зенит" начнет переговоры о продлении контракта с Дзюбой зимой

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб и нападающий Артем Дзюба проведут переговоры во время зимнего перерыва в чемпионате России по футболу. Действующий контракт игрока с питерцами истекает летом 2020 года, зимой он сможет вести переговоры с другими командами.
"Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров", - приводит ТАСС слова Медведева.
В этом сезоне Дзюба сыграл в двух матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в чемпионат Англии, его услугами интересовался "Вулверхэмптон".
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