Лопыревой предложили должность в руководстве футбольного клуба

Модель и ведущая Виктория Лопырева заявила о том, что могла бы войти в руководство одного из футбольных клубов. В эфире "Русского радио" девушка заявила, что такое предложение ей действительно поступило.

"Мне правда предложили работу в футбольном клубе. В каком именно, не могу сказать. Должность тоже не могу назвать. Конечно же, не президент, но в руководстве. Не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтобы я мячи подносила", - заявила Лопырева.

Девушка во время чемпионата мира-2018 была послом Ростова-на-Дону, своего родного города. Ранее она был женой футболиста сборной России Федора Смолова. Сейчас Лопырева состоит в гражданском браке с бизнесменом Игорем Булатовым. В прошлом году у пары родился сын.

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