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Источник Правда.Ру

Нурмагомедов поднялся на второе место рейтинга лучших бойцов UFC

Спорт print

UFC опубликовал рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Первое место в нем, как и ранее, занимает Даниэль Кормье. На второе поднялся чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Россиянин обошел чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Ближайший соперник Хабиба Дастин Порье занимает восьмое место в рейтинге. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Для россиянина это будет вторая защита титула. 

Топ-10 общего рейтинга UFC:

  1. Даниэль Кормье
  2. Хабиб Нурмагомедов
  3. Джон Джонс
  4. Генри Сехудо
  5. Аманда Нуньес
  6. Макс Холлоуэй
  7. Камару Усман
  8. Дастин Порье
  9. Стипе Миочич
  10. Роберт Уиттакер

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Темы ufc хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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