Нурмагомедов поднялся на второе место рейтинга лучших бойцов UFC

UFC опубликовал рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Первое место в нем, как и ранее, занимает Даниэль Кормье. На второе поднялся чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Россиянин обошел чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Ближайший соперник Хабиба Дастин Порье занимает восьмое место в рейтинге. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Для россиянина это будет вторая защита титула.
Топ-10 общего рейтинга UFC:
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