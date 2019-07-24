Месси за свои слова отстранен на один матч сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил дисквалификацию на одну игру. Он пропустит стартовый матч команды в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Также футболист заплатит 1,5 тыс. долларов штрафа.
Такое решение футбольная конфедерация Южной Америки (КОНМЕБОЛ) приняла по итогам рассмотрения эпизодов матча за третье место Кубка Америки между Чили и Аргентиной. Месси в этой игре был удален с поля за стычку с соперником, а после игры обвинил чиновников в коррупции.
Футболист заявил, что весь турнир был подстроен для победы сборной Бразилии. В полуфинале аргентинцы уступили бразильцам, а Месси и тогда раскритиковал судей.
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