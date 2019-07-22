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Тренер "Рубина" не попал на концерт группы Metallica

Спорт » Командные виды » Футбол print

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после победы над московским "Динамо" произнес пламенную речь и признался, что должен был идти на концерт группы Metallica, состоявшийся в воскресенье в "Лужниках". Казанская команда обыграла бело-голубых со счетом 1:0, единственный гол на 93-й минуте забил Бека Микелтадзе.


Metallica - William Joseph Nothing Else Matters. Телеканал TVMChannel. 17.05.2019 11:51

"Сегодня, 21-го числа, в "Лужниках" играет легендарная группа Metallica. У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это круче, спасибо", - заявил Шаронов в раздевалке после игры.

"Рубин" в первых двух турах играл в Москве. Перед победой над "Динамо" казанцы сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1). Команда занимает промежуточное шестое место.

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