"Хьюстон" объявил о подписании баскетболиста Уэстбрука

Клуб НБА "Хьюстон" объявил о переходе защитника "Оклахомы-Сити" Рассела Уэстбрука. "Рокитс" за баскетболиста отдали разыгрывающего защитника Криса Пола и два выбора в первом раунде драфта - в 2024 и 2026 годах, сообщает клубная пресс-служба.
Уэстбрук является рекордсменом по количеству трипл-даблов за сезон (42) и числу трипл-даблов подряд (11). Он 11 лет выступал за "Оклахому" и провел в составе команды 823 матча, набирая в среднем 23 очка, 8,4 передачи и 7 подборов.
Расселл в 2017 году был признан лучшим игроком НБА, а также восемь раз принимал участие в Матче всех звезд. В составе сборной США Уэстбрук победил на Олимпиаде-2012 и чемпионате мира-2010.
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