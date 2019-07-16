Смолов победил Бузову в баттле и отдал 400 тыс на благотворительность

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов принял участие в шоу на одном из ютуб-каналов. Соперником футболиста по баттлу была телеведущая Ольга Бузова. Спортсмен победил певицу в шоу.



«Смолов? Или Баки, или Кэп» | Гики о российских футболистах | Sport24

По правилам баттла футболист должен был выполнить смешное задание или перечислить деньги на благотворительность. Смолов не захотел писать странный комментарий под постом ведущего Дмитрия Нагиева и согласился отдать 400 тысяч сельскому Дому культуры.

Он перевел деньги на учреждение, которое находится в селе Костин Лог в Алтайском крае.

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