Смолов победил Бузову в баттле и отдал 400 тыс на благотворительность

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов принял участие в шоу на одном из ютуб-каналов. Соперником футболиста по баттлу была телеведущая Ольга Бузова. Спортсмен победил певицу в шоу.
По правилам баттла футболист должен был выполнить смешное задание или перечислить деньги на благотворительность. Смолов не захотел писать странный комментарий под постом ведущего Дмитрия Нагиева и согласился отдать 400 тысяч сельскому Дому культуры.
Он перевел деньги на учреждение, которое находится в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Читайте также:
Тренер ЦСКА Итудис признан лучшим в Евролиге
Тульский "Арсенал" подписал контракт с футболистом Довбней
Российские ватерполистки забросили 30 мячей кореянкам на ЧМ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.