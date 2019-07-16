Украинский футболист Малиновский перешел в итальянскую "Аталанту"

Футбольный клуб "Аталанта" объявил о переходе украинского полузащитника Руслана Малиновского. Ранее футболист выступал за бельгийский "Генк".
Сумма трансфера и подробности контракта не разглашаются. Итальянские СМИ сообщают, что "Аталанта" заплатила за игрока 13,7 млн евро.
Малиновский выступал за "Генк" с января 2016 года. В сезоне-2018/19 полузащитник провел за бельгийский клуб 51 матч, забил 16 голов и стал чемпионом Бельгии.
Малиновский является воспитанником донецкого "Шахтера". Ранее футболист выступал за луганскую "Зарю" и "Севастополь". В составе сборной Украины он отыграл 22 матча.
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