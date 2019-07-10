Российский прыгун Иванюк показал лучший результат в сезоне

Российский легкоатлет Илья Иванюк выиграл турнир "Мемориал Иштвана Дьюлаи" в Венгрии. Прыгун в высоту показал лучший результат в сезоне. Он преодолел высоту 2,33 метра.
Вторым стал украинский легкоатлет Андрей Проценко, третьим - кениец Мэтью Саве. Оба спортсмена показали результат 2,28 метра.
Иванюк является чемпионом Европы 2018 года. В этом году он стал вторым на Европейских играх в Минске.
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