Корейский конькобежец отстранен на год от соревнований за дедовщину

Корейский конькобежец Ли Сын Хун признан виновным в избиении партнеров по команде. Он трижды поколотил более молодых коллег, находясь в отеле во время соревнований, сообщает insidethegames.biz.
Конькобежец отстранен от соревнований на один год. Сам спортсмен отрицает все обвинения и сможет обжаловать дисквалификацию в Олимпийском комитете Кореи.
Ли Сын Хун является двукратным олимпийским чемпионом. Медали он завоевывал в 2010 и 2018 годах. Также на его счету три серебра. Кроме конькобежного спорта, он выступает в шорт-треке, где имеет награды чемпионата мира.
Читайте также:
Футболист Головин перекрасил волосы в белый цвет
Бездомные смогут бесплатно поужинать в ресторане Месси
Футболистки сборной США отказались идти на встречу с Трампом
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Операторы погрузчиков же, согласно предоставленной информации, могли заработать в июне и 290000 рублей.