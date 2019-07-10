Корейский конькобежец отстранен на год от соревнований за дедовщину

Корейский конькобежец Ли Сын Хун признан виновным в избиении партнеров по команде. Он трижды поколотил более молодых коллег, находясь в отеле во время соревнований, сообщает insidethegames.biz.



Скобликова о чемпионстве Кулижникова и развитии конькобежного спорта в России / Новости от 26.02.2019 10:15

Конькобежец отстранен от соревнований на один год. Сам спортсмен отрицает все обвинения и сможет обжаловать дисквалификацию в Олимпийском комитете Кореи.

Ли Сын Хун является двукратным олимпийским чемпионом. Медали он завоевывал в 2010 и 2018 годах. Также на его счету три серебра. Кроме конькобежного спорта, он выступает в шорт-треке, где имеет награды чемпионата мира.

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