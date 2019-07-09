Футболистки сборной США отказались идти на встречу с Трампом

Футболистки сборной США не пойдут на встречу с президентом страны Дональдом Трампом. Команда стала чемпионом мира, выиграв турнир во Франции.
Президент США после победы поздравил футболисток, но официально не пригласил команду в Белый дом. Обычно администрация в Вашингтоне принимает команды и спортсменов, которые добились значительных достижений.
"Мы не хотим идти в Белый дом. Думаю, поэтому приглашение так и не пришло. Возможно, Трамп отправил его по почте и поэтому оно так долго идет", - заявила футболистка Меган Рапино.
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