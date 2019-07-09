Бездомные смогут бесплатно поужинать в ресторане Месси

Ресторан аргентинского города Росарио, принадлежащий нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, организовал питание для бездомных. Каждому обратившемуся бесплатно предлагают тарелку горячей еды. Кто-то получил кофе, безалкогольные напитки и вино, сообщает Marca.
Ресторан будет проводить акцию до конца июля. Бездомные смогут получить еду с 19.00 до 21.00.
Месси родился в Росарио, но в 13-летнем возрасте переехал в Испанию, где занимался в школе "Барселоны". Вместе с командой завоевал 34 трофея.
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