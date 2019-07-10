Футболист Головин перекрасил волосы в белый цвет

"Монако" приступил к подготовке к новому сезону. Вместе с командой тренируется полузащитник Александр Головин. В межсезонье он предстал перед болельщиками в новом образе. Российский футболист неожиданно перекрасил волосы в белый цвет.

Ранее СМИ сообщали, что Головин может перейти в итальянские "Милан" или "Интер". Во Франции он провел один сезон, в котором провел 30 матчей и забил 3 гола. Головин отметил, что в "Монако" к концу сезона начал чувствовать себя увереннее и надеется на удачную игру в дальнейшем.

До перехода в "Монако" футболист выступал за ЦСКА. В составе сборной России отыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Он был основным игроком команды на чемпионате мира-2018.

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