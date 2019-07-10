Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге могут остаться до 2023 года

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что до конца года будет решен вопрос с временными трибунами стадиона "Центральный", которые в народе прозвали "ушами". По его словам, трибуны могут простоять до 2023 года, когда в столице Урала пройдет Универсиада.



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Стадион в Екатеринбурге был реконструирован к чемпионату мира-2018. Изначально арена была рассчитана на 25 тысяч зрителей. Затем временные трибуны добавили вместительность 10 тысяч человек.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято 2 июля в Неаполе. Главный стадион города, на котором летом 2018-го проходили матчи чемпионата мира по футболу, вероятнее всего, станет площадкой открытия и закрытия соревнований.

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