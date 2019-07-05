Боец Макгрегор мог получить российское гражданство

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор имел возможность получить российское гражданство. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил его друг Артем Лобов.
"Да, рассматривал такую возможность. Насколько я помню, какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьезного не было", - заявил Лобов.
Макгрегор ранее был чемпионом смешанных единоборств в UFC в легком весе. В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242 в Лас-Вегасе.
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