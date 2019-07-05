Хоккеист "Динамо" открыл три бутылки броском шайбы

Хоккеист "Динамо" Андрей Алексеев продемонстрировал свое мастерство в рамках Bottle Cup Challenge. Нападающий открыл три бутылки одним броском шайбы. Он передал эстафету трем клубам КХЛ - СКА, "Авангарду" и "Спартаку".
Эстафета была запущена казахстанским бойцом Кареном Пашкияном. По условиям челленджа необходимо открутить крышку на бутылке с "вертушки", то есть ударом ногой с разворота. Участие в эстафете принял актер Джейсон Стеткхэм, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.
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