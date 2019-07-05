Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью клубной пресс-службе ответил на предложение владельца "Спартака" Леонида Федуна сократить премьер-лигу до 10-12 команд. Ранее красно-белые отказались голосовать за расширение РПЛ до 18 команд. По мнению главы "Спартака", это нецелесообразно.
"Россия - это не Москва и Санкт-Петербург. Это Уфа, Казань, Екатеринбург, Томск, Хабаровск, Владивосток и так далее. Я живу в регионе и хочу радоваться ему. Чтобы лучшие дороги были в Уфе, а не в Москве, чтобы лучшие скверы и парки были в Уфе, лучший стадион мира был в Уфе", - заявил Газизов.
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