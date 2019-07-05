"Порту" объявил о подписании футболиста "Спартака" Зе Луиша

"Порту" объявил о подписании контракта с футболистом из Кабо-Верде Зе Луишем. Соглашение между сторонами подписано до 2023 года, сообщает пресс-служба португальской команды. Футболист будет выступать под 20-м номером.
Зе Луиш ранее выступал за "Спартак". Московский клуб объявил, что согласовал детали трансфера с "Порту". Официально сумма не разглашается, но СМИ сообщали о 12 млн евро.
Зе Луиш перешел в "Спартак" из "Браги" в 2015 году. В составе красно-белых он провел 109 матчей, в которых забил 35 мячей. В 2017 году стал чемпионом России.
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