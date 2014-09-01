Талисманом ЧМ-2021 по хоккею стал ежик Спайки

В Белоруссии представили талисмана Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Им стал обаятельный ежик Спайки. Ему предстоит сопровождать информационную программу чемпионата.

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"Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре, еж - наш герой. Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных: трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене", - сказал директор креативного агентства Никита Устинович.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что талисманом питерского "Зенита" стал Барт Симпсон.

Официальный сайт ФК "Зенит" сообщает, что герой мультипликационного сериала "Симпсоны" Барт стал талисманом команды.

Ожидается, что уже в ближайшее время Барт присоединится к другому талисману питерцев, синегривому льву, и выйдет на стадион "Петровский" во время одного из матчей. На спине у талисмана будет 87-й номер, так как в 1987 году Барт Симпсон впервые появился на экранах, передает ИТАР-ТАСС.

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