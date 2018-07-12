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Звезда сборной Франции женится на Памеле Андерсон после финала ЧМ

Спорт

"Муж известной актрисы и модели Памелы Андерсон". Именно так скоро будет именоваться защитник сборной Франции и клуба "Олимпик Марсель" Адиль Рами.

Звезда сборной Франции женится на Памеле Андерсон после финала ЧМ. 389445.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Невзирая на 19-летнюю разницу в возрасте, 51-летняя Памела согласилась стать женой Адиля после того, как французы вышли в финал чемпионата мира по футболу. 

Чувство вспыхнуло между ними в прошлом году в Каннах, на знаменитом кинофестивале. Ради Андерсон Рами оставил гражданскую жену и годовалых близнецов.

Между тем в эти дни Памела Андерсон находится в России и как примерная жена (пусть и будущая) посещает матчи сборной Франции. На полуфинальном состязании с командой Бельгии актриса продемонстрировала подаренное Рами обручальное кольцо, сообщают vesti. ru. Однако увидеть своего возлюбленного за работой Памеле пока не удается. Адиль Рами остается единственным полевым игроком сборной Франции, пока на поле не выходившим.

Бракосочетание пройдет после окончания ЧМ-2018. Финальная встреча сборных Франции и Хорватии назначена на 15 июля.

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Темы США ЧМ 2018 Франция свадьба Адиль Рами Памела Андерсон чемпионат мира по футболу
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