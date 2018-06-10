Футболисты со всего мира приезжают в Россию на ЧМ-2018

Команды-участницы чемпионата мира по футболу начинают приезжать в Россию. В каждом городе их встречают делегации.



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Так, сборную Египта на своей земле поприветствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, город радушно встретил гостей: на щитах вдоль дорог разместили слова приветствия, поселили в одной из лучших гостиниц региона. В холле отеля сборную встретил госансамбль "Вайнах", исполнив для египтян национальный танец.

Спортсмены из Австралии также приземлились на российской земле, в Казни. На базе клуба "Ак Барс", где будет жить сборная, спортсменов также встретили национальным танцем и преподнесли традиционное татарское угощение чак-чак.

Кроме того, в столицу страны прибыла команда Португалии. В аэропорту гостям устроили традиционный прием: угостили хлебом и солью под "Подмосковные вечера". В номерах игроков также ждал сюрприз — детские фотографии футболистов.

Сборную Ирана, что прилетела первой, в московском аэропорту встретили фанаты. Как отметил капитан команды Масуд Шоджаеи, Россия — гостеприимна, условия размещения футболистам очень нравятся.

Отметим, что в Россию также прибыли спортсмены из Панамы, Саудовской Аравии, Испании, Исландии, Марокко, Аргентины и Туниса. Соревнования начнется 14 июня и завершатся через месяц, игры пройдут на стадионах 11 городов страны.

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