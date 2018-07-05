Иностранные болельщики продолжают восхищаться "жизнью русских"

Фото: ru.fifa.com

Как ни пугали иностранцев "страшилками" о России, истинные болельщики ЧМ-2018 пропустить не могли, как не могли остаться в стороне и журналисты. Зарубежные мастера пера делятся с соотечественниками впечатлениями, полученными на чемпионате мира по футболу и, конечно, в России.

Так, побывавший на чемпионате мира швед Филип Воллин, признался, что, начитавшись негативных отзывов, ехал на ЧМ с опаской, однако Москва пришлась ему очень по вкусу, и он пообещал, что однажды обязательно туда вернется. Называя столицу России "особым городом", он отметил, что в ней "слишком много интересного".

Особенно журналисту понравился Сочи, ему даже "не хотелось оттуда уезжать". Некоторым разочарованием стал для Воллина Нижний Новгород, который он назвал "другой стороной России", имея в виду, в частности, несовершенные дороги.

Городом контраста назвал журналист Екатеринбург, где обветшалые жилые дома соседствуют с современной архитектурой.

Что касается образа россиян, Воллин посчитал, что они умеют радоваться жизни и быть счастливыми. "Россия движется в правильном направлении", — резюмировал журналист увиденное.

Между тем позитивный взгляд на Россию после личного знакомства с ней встречается в отзывах многих зарубежных журналистов, посетивших нашу страну благодаря чемпионату мира по футболу.

Так, как ранее писала "Правда.Ру", корреспондент британского телеканала Sky News Энда Брэди был просто шокирован дружелюбием россиян. По его словам, в России он почувствовал себя безопаснее, чем в Лондоне.

Он добавил, что на российских улицах в городах, где проходят матчи ЧМ, достаточно полиции, и фанаты находятся под плотным наблюдением. Брэди сделал предположение, что, возможно, российские власти провели с футбольными хулиганами "профилактическую" работу еще до начала чемпионата.

Единственный случай "отвратительного поведения", который ему довелось наблюдать, был связан с тремя… английскими болельщиками, которые исполняли антисемитские песни и вскидывали руки в нацистском приветствии в Волгограде.

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