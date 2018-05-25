ДОСААФ России объединяется с минобрнауки

24 мая 2018 года в Москве прошел круглый стол на тему: "Направления взаимодействия ДОСААФ России с образовательными организациями Минобрнауки РФ в формировании патриотизма и готовности к защите Отечества у учащейся молодежи".

Заседание в режиме видеоконференции состоялось при участии сотрудников администрации президента РФ, членов Совета Федерации РФ, представителей Минобороны РФ, Минобрнауки РФ, региональных отделений ДОСААФ, а также общественных организаций из более чем 80 регионов страны.

Участники круглого стола обсудили взаимодействие добровольного общества с образовательными организациями Минобрнауки РФ, детско-юношеской организацией "Российское движение школьников", общественным движением "Юнармия" по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания и направлениям образовательной и волонтёрской деятельности.

Открыл заседание председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Он поприветствовал собравшихся, пожелал плодотворной работы и заинтересованного обсуждения вопросов военно-патриотического воспитания.

С первым докладом выступил статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов. "Тема круглого стола выбрана не случайно. Все мы прекрасно понимаем, что патриотизм — это не только нравственная категория. Это реальный фактор обеспечения безопасности государства", — пояснил Николай Стаськов.

По его словам, в прошлом осталось то время, когда вместе с идеологией из процесса образования было практически полностью исключено воспитание. "Сегодня образование рассматривается как целенаправленный процесс, осуществляемый в интересах не только самого человека, но и государства, а воспитание молодежи — как "стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях", — заявил Николай Стаськов.

"ДОСААФ при поддержке Минобрнауки России необходимо интегрироваться в образовательный процесс путем развертывания деятельности в каждой образовательной организации, — убежден он. — По нашей оценке, это работа позволит на системной основе охватывать ежегодно более трех миллионов человек".

По мнению Николая Стаськова, для реализации государственной политики ДОСААФ необходимо объединить все заинтересованные субъекты военно-патриотического воспитания на своей материально-технической базе, внедрить новые формы и методы работы, обеспечить своего присутствия на всех молодежных площадках и расширить сеть своих первичных организаций.

При этом ДОСААФ должно получить статус молодежной социально ориентированной организации. "Этот статус сможет значительно расширить влияние оборонного общества на молодежь за счет вовлечения в деятельность организации детей с 14-летнего возраста", — добавил зампред ДОСААФ.

"Особый интерес для ДОСААФ России представляет подписание соглашений с кадетскими и казачьими корпусами, — говорит он. — В России осуществляют свою деятельность более 155 общеобразовательных кадетских (казачьих, морских кадетских) организаций, в которых обучаются около 50 тысяч юношей и девушек".

Николай Стаськов подчеркнул, что ДОСААФ готово с привлечением своих инструкторов, преподавателей и материальной базы оказать кадетским учреждениям и классам содействие в совершенствовании получения кадетами знаний по основам военной службы, приобретению ими военных специальностей.

В свою очередь советник председателя ДОСААФ России, заместитель председателя Межведомственного совета по кадетскому образованию Минобрнауки России Александр Владимиров выступил за создание системы методического обеспечения, ответственности и контроля за состоянием дел и эффективности системы кадетского образования в стране и её субъектах.

Александр Владимиров в своем выступлении акцентировал внимание на том, что сейчас резко возрастает востребованность государством деятельности ДОСААФ, как общественно-государственной организации, готовящей граждан России к защите Отечества.

"Главная цель добровольного общества — возможность выжить, укрепиться и занять значимое и постоянное место в системе национальной обороны и в сфере национального образования России, а также добиться признания в качестве ведущего объединения в сфере военно-патриотического воспитания и национально-патриотической идентификации граждан России", — подчеркнул советник председателя ДОСААФ России.

По мнению Александра Владимирова, основополагающая парадигма деятельности и развития ДОСААФ России — переход от добровольческой подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ к обязательной и массовой подготовке граждан России к защите Отечества.

В ходе многочасовой работы с докладами выступили более 20 человек. По итогам круглого стола были выработаны совместные рекомендации, направленные на повышение качества патриотического воспитания молодежи. Планируется, что подобные заседания пройдут и в российских регионах с приглашением ректоров ведущих вузов и директоров школ.