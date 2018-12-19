Врачи удивлены исчезновением опухоли мозга у девочки

У техасской 11-летней девочки бесследно исчезла злокачественная опухоль мозга. Ребенок был обречен, жить маленькой пациентке, по прогнозам врачей, оставалось не более 9 месяцев, сообщает pora.ru. Врачи, видавшие на своем веку многие чудеса, были шокированы таким результатом.

Редкая и агрессивная форма опухоли, появившаяся у девочки в начале лета, вызывала у подростка постоянные, продолжительные головные боли и чувство усталости. Начались долгие обследования, был поставлен диагноз "диффузная опухоль стволовых клеток мозга". С таким заболеванием чаще сталкиваются дети в возрасте 5-9 лет.

Рак оказался запущенным, поэтому врачи пяти разных клиник единодушно согласились с тем, что опухоль уже неоперабельная, а девочка, к сожалению, обречена.

Чтобы продлить ребенку жизнь, врачи применили процедуры облучения, которые продолжались три месяца. Неврологи после контрольного обследования мозга с помощью МРТ были обескуражены тем, что опухоль "куда-то испарилась".

Девочка чудесным образом выздоровела и теперь с удовольствием занимается верховой ездой.

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