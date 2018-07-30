Студентам дадут всего один шанс не служить в армии

Правительство Российской Федерации ужесточит требования к студентам, которые проходят военную подготовку в гражданских высших учебных заведениях. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
По словам представителей ведомства, они разработали новые правила обучения в военных учебных центрах для подготовки солдат запаса. Отныне конкурсный отбор будет гораздо строже.
Также новый законопроект гласит, что студенту необходимо будет заключить как договор с Министерством обороны Российской Федерации, так и ректором своего университета.
Еще один немаловажный пункт — теперь отчисленные не получат второго шанса. Основаниями же для отчисления могут стать как низкая посещаемость или отставание по учебе, так и нарушение правил и устава учебного центра.
В законопроекте также прописано, что обучение в любой момент может быть прекращено по инициативе ведомства в случае невозможности продолжения подготовки по не зависящим от Минобороны причинам. Также студента могут отчислить из-за того, что он по какой-либо причине не может быть допущен к государственной тайне.
Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением отменить военные кафедры в высших учебных заведениях, но создать единые военные учебные центры.
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