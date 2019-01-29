В российских вузах поддержали идею ограничения числа получающих повышенную стипендию

Руководители высших учебных заведений одобрили рекомендацию Минобрнауки ограничить количество студентов, которым выплачивают повышенную стипендию, до 10% от контингента. Об этом сообщает агентство ТАСС, опросившее ректоров и проректоров крупных вузов.

Проректор Донского государственного технического университета Владимир Колодкин полагает, что повышенную стипендию за успехи в учебе следует платить лишь 1% студентов. А еще для 9% надо предусмотреть поощрения за общественную и научную деятельность, достижения в творчестве и спорте.

Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев предлагает поднять размер повышенных стипендий до 10 тысяч рублей. Для этого число стипендиатов придется ограничить, чтобы имеющийся фонд не распылялся среди большого числа учащихся.

При этом, установление лимита на повышенные стипендии не означает искусственного регулирования числа "отличников" — таких требований министерство не выдвигает. Так, например, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в 2018 году с "красными" дипломами закончило 22,8% выпускников. По словам доцента университета Дмитрия Житиневича, вопросов со стороны Минобрнауки этот факт не вызвал.

О рекомендации министерства стало известно 25 января из выступления ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о предложении президента Российской академии наук Александра Сергеева поднять стипендии первокурсникам до 20 тысяч рублей в месяц.

Источник фото: wikimedia.org

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