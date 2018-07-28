По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Около десяти тысяч человек вышли на улицы Москвы, столицы Российской Федерации. Протестные митинги прошли не только в Центральной России, но в Сибири и на Дальнем Востоке.

Фото: vk.com/ Сергей Удальцов

Россияне выражают свое недовольство непопулярной в народе пенсионной реформой. Напомним, что правительство Российской Федерации планирует повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни у мужчин в России составляет всего-навсего 66 лет. У женщин чуть больше — они в России живут в среднем 77 лет.

Таким образом, россияне боятся просто-напросто не дожить до пенсии. Уже три миллиона человек подписали петицию с требованием не допустить повышения пенсионного возраста.

Отметим, что большинство федеральных средств массовой информации замалчивает как сами новости о пенсионной реформе, так и то, что по всей стране проходят протестные митинги против, возможно, самого непопулярного российского законопроекта за последнюю четверть века. Правительство Российской Федерации и подконтрольные ему СМИ пытаются снизить градус недовольства, заменяя словосочетание "пенсионная реформа" на "изменения в пенсионном законодательстве".

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