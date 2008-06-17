Машина князя Боргезе, делающая обыкновенно 120 километров в час, едва смогла сделать тут 10 километров в час… — писала газета Русский голос 18 июня 1907 года

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"Новости дня", 18 июня (5 июня) 1905 года. Необыкновенный монах.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 18 июня

"Не так давно в одном из монастырей близ Бухареста скончался в возрасте 90 лет монах Вазул Попович. Окрестное население отнеслось сочувственно к смерти монаха проведшего в монастыре более 30-ти лет, и толпой собралось отдать последний долг отшельнику. Каково же было удивление народа, когда он узнал, что под монашеской рясой скрывалась женщина. В течение 30-ти лет пробыла она в монастыре и за это время даже случайно не обнаружила своей принадлежности к женскому полу".

"Русский голос" , 18 июня (5 июня ) 1907 года.

"Парижские газеты сообщают первые известия, полученные от выехавших из Пекина автомобилистов. Первый этап до Нанку пройден ими с величайшими трудностями по самой ужасной дороге; пришлось преодолевать такие препятствия, какие не представит никакое воображение. Что это было за путешествие, к тому же еще громко именуемое "автомобильной гонкой", можно судить хотя бы из того, что машина князя Боргезе, делающая обыкновенно 120 километров в час, едва смогла сделать тут 10 километров в час. Автомобиль приходится перетаскивать через препятствия при помощи 150 китайских кули".

"Казахстанская правда", № 139, 18 июня 1936 года. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР . " О понижении процентных ставок по операциям государственного банка СССР, банков долгосрочных вложений и сберегательных касс".

"В связи с укреплением курса рубля и в целях удешевления кредита Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:1. Понизить с 1 июля 1936г. действующие процентные ставки по операциям государственного банка, установить их в следующих размерах: Пассивные операцииТекущие расчетные счета и вклады предприятий, хозяйственных органов, общественных организаций, государственных учреждений и местного бюджета — 1,5 процента. Текущие счета сберегательных касс — 3,5 процента. Текущие счета колхозов — 3,5 процента. Корреспондентский счет сельско-хозяйственного банка — 3,75 процента. Корреспондентские счета Цекомбанка, местных коммунальных банков и Торгбанка — 2,0 процента…"

"В бой", №48, 18 июня 1943 года. Боевой командир. Старший сержант Янышев награжден второй медалью "За отвагу". Парторг В. Козлов.

"Группа немецких автоматчиков, подкравшись к линии нашей обороны, пыталась забросать гранатами траншеи и хода сообщения. Но советские бойцы не растерялись. Командир пулеметного расчета старший сержант Янышев, вбежал в дзот, схватил несколько гранат и метнул их в фашистских мерзавцев.- Получайте гады, — крикнул он вслед разбежавшимся в панике гитлеровцам. Находчивость и смелость старшего сержанта Янышева служат хорошим примером.- Немцы трусливы, как зайцы, — говорит он бойцам своего расчета, — только надо с ними бороться решительно, как подобает воину Красной Армии.- Смотрите, — и он показывает красноармейцам кровавый след, оставленный фашистами на траве. — За чем пришли, то и получили. Тов. Янышев своими боевыми делами оправдывает высокое звание кандидата в члены ВКП(б). Легко раненый в руку осколком гранаты, он остался на передовой с бойцами своего расчета. Зная уловки коварного врага, т. Янышев зорко охраняет свой пост, готовый в любую минуту дать отпор ненавистному врагу. За находчивость и смелость командир наградил тов. Янышева медалью "За отвагу"".

"Правда", 18 июня 1961 года. Скандальное расточительство молодых жизней.

"Нью-Йорк, 17 июня. (ТАСС). Общественность США в се больше волнует рост преступности среди молодежи. Одна из причин этого явления состоит в том, что в США молодежь не могут обеспечить работой. Выступая в сенате, демократ Г. Хэмфри заявил, что "из архивов полиции и судов, занимающихся преступлениями несовершеннолетних, вырисовывается страшная и трагическая картина: юноши бросают школу и, не найдя работу, создают банды и совершают насилия".

Хэмфри отметил далее, что исправительные заведения и тюрьмы переполнены молодежью, которую безработица толкнула на преступление. Один из каждых четырех новобранцев призываемых о флот, имеет судимость.

Подчеркнув, что в январе безработица составляла 7,7 процента от общей численности рабочей силы, а безработица среди юношей в возрасте 16 — 20 лет достигал 16,8 процента, Хэмфри заявил: "Это скандальное расточительство молодых жизней".

"Аргументы и факты", №25, 18 июня 1998 года. На кого надеются шахтеры.

"15 июня на радиостанции "Эхо Москвы" прозвучал комментарий Андрея Черкизова. Он не бесспорен, но интересен своей оригинальностью и бескомпромиссностью. Приводим его на своих страницах. На меня, видите ли, обиделись шахтеры, загорающие на берегу Москвы-реки возле "Белого дома". Что ж, быть в одной компании с Ельциным, Думой, правительством мне — в данном конкретном случае — не зазорно. И даже, я бы сказал, — не западло. И вот почему. Во-первых, вид здоровенных мужиков, болеющих "зеркальной болезнью" в последней стадии, которые держат плакаты "Боря, я хочу кушать!", — смешон. Во-вторых, требования национализации угольной промышленности — несерьезны: и бюджет не выдержит, и экономике никакой пользы, и оттого — шахтерам. В-третьих, чем больше я наблюдаю за поведением шахтеров — и тех, кто лежит на рельсах, и тех, кто теперь разлеживается на чахлом газоне в Москве, — тем отчетливее я понимаю, что "шахтеры деградируют"…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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