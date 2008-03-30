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Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках... — писала газета Аргументы и факты 31 марта 1999 года

5:18
Общество

"Русское слово", 31 марта (18 марта) 1907 года. Юбилей А. К. Глазунова. (По телефону от нашего петербургского корреспондента)

Газетные архивы 31 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 31 марта

"Сегодня в зале консерватории происходило чествование директора петербургской консерватории А. К. Глазунова по поводу исполнившегося 25-летия музыкальной и композиторской деятельности. 25 лет тому назад в петербургской музыкальной бесплатной школе впервые была исполнена его симфония.

Чествование носило торжественный характер. Читалось бесконечное количество адресов и телеграмм от всех музыкальных обществ, от московской, берлинской и лондонской консерваторий, от учеников, студентов и т. д.

Трогательный адрес поднесли сторожа консерватории, где они благодарят Глазунова за то, что он явился первым, который личным примером и обращением дал понять, что и сторожа — те же люди. Вечером в консерватории состоялся парадный спектакль из произведений композитора".

"Победа социализма", 31 марта 1942 года.

"Обучаясь на различных механизаторских курсах, женщины и девушки становятся трактористами, комбайнерами, шоферами. Многие из них, заменив мужчин, успешно справляются с новыми обязанностями. Вера Матюшенко быстро освоилась с конструкцией машины ЗИС-5 и не хуже мужчины водит ее в дальние рейсы. Пример упорства в быстром овладении специальностью шофера показала шофер Саланыгина".

"Аргументы и факты", №13, 31 марта 1999 года. Угроза импичмента. Президент укрылся за очками. Татьяна Нетреба, Виталий Цепляев.

"15 апреля, дня голосования по импичменту Б. Ельцина, с напряжением ждут и в Думе, и в Кремле. По прогнозу, обвинение президента в развале СССР соберет не меньше 303 — 305 голосов. Другой пункт — война в Чечне — готовы поддержать 320 депутатов. Между тем для запуска процедуры импичмента достаточно 300 голосов "за"…

Окружение Б. Ельцина понимает, что патрон не потерпит над собой судилища. Трудно поверить, что он будет работать 3 месяца в подвешенном состоянии, пока Верховный, Конституционный суды и Совет Федерации определятся с решением. Значит, в ближайшие же часы после одобрения Думой импичмента от президента можно ожидать самых радикальных шагов. Просчитывая варианты, в администрации спешат укрепить кадры проверенными людьми. Не без труда удалось уговорить директора ФСБ В. Путина занять пост секретаря Совета безопасности. По слухам, сначала его предложили С. Степашину, но тот отказался. После чего Т. Дьяченко будто бы остановила выбор на кандидатуре И. Рыбкина, но тут воспротивился Е. Примаков, которого не устроила близость И. Рыбкина к скандально-опальному олигарху Б. Березовскому…

Но это, так сказать, дела подковерные. Зримым результатом работы советника по имиджу стал новый образ Б. Ельцина, который мы увидели на телеэкранах. Выступая против агрессии НАТО в Югославии и с ежегодным посланием Федеральному собранию, Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках… Не исключено также, что очки используются для коррекции образа Б. Ельцина как "мудрого и степенного правителя".Конечно, во вторник утром все мы ждали ежегодного послания президента. А если честно — всех интересовало, как Ельцин будет выглядеть. Дойдет или не дойдет до трибуны, которая обычно стоит посреди сцены, как будет говорить? Оказалось, что трибуну перенесли из центра зала к краю стола. Борис Николаевич говорил громко, четко, без волнения. Первым делом — осудил бомбардировки Косово. Сказал, что "дверь в будущее захлопнется перед Россией окончательно", если не поднимем экономику. К удивлению многих, постарался оправдать С. Кириенко — не иначе как хочет его куда-то пристроить. Но самое главное — одновременно похвалил и пожурил Е. Примакова. Его слова о недопустимости назначения губернаторов из Москвы и оценка этого как "попытка реванша" предназначались премьеру. Но вот Б. Ельцин закончил речь. Прямая трансляция ТВ мгновенно прервалась — на всякий случай: а вдруг произойдет что-нибудь непредвиденное? В это время из рядов оппозиции раздался крик: "Когда пойдете в отставку?" Но крик утонул в шуме встающих людей и музыке гимна России.

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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