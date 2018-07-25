Вице-премьер рассказал о главном "проклятии" России

Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев рассказал, с каким "проклятьем" приходится бороться России. По его словам, на стране лежит "крест" ресурсов.

"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем", - такое заявление сделал Гордеев, выступая в Совете Федерации.

Русская ментальность обусловлена этими же факторами, отмечает Гордеев. Расточительство и отсутствие умения экономить - это то, что присуще людям в России.

"Отсюда, возможно, такая психология и ментальность, отношение к ресурсам", - добавил он.

Ранее "Правда.Ру" писала, секретарь Общественной палаты РФ, академик Евгений Велихов заявил о возможном начале "холодной войны" за энергетические ресурсы. Поэтому Россия должна использовать свое положение мощной энергетической державы, положение страны, которая способна повлиять на международную стабильность за счет своих ресурсов.

"Сегодня напряженность в мире связана с энергообеспечением экономического развития, в котором одну из важнейших ролей играет Россия. Ресурсы пока не заканчиваются, их еще достаточно много. Международное энергетическое агентство подсчитало, что на ближайшие 25 лет Европе нужно 16 триллионов долларов для развития энергетической инфраструктуры.

Вот поэтому мы опаздываем с созданием инфраструктуры, которая бы обеспечила соответствующее развитие и диверсификацию источников энергетики, главным образом, транспортных, так как часто источник энергии далек от места ее потребления и переработки. Надо иметь в виду, что значительная часть энергетического сектора за рубежом находится в частных руках. Она может либо их продать, либо вступить во взаимовыгодный контакт."

Читайте также:

В мире начинается борьба за ресурсы Антарктиды

Экспорт воды станет выгоднее экспорта нефти. Ресурсы.