Путин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию:

с 60 до 55 лет для женщин

с 65 до 60 лет для мужчин.

Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках пенсионной реформы в стране происходит поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Это одинаково касалось и тех, кто хранит пенсионные накопления в ПФР, и тех, кто отдал их в распоряжение негосударственных фондов.

Однако, по мнению экспертов, поздний выход на негосударственную пенсию сделал ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков. Это подтверждено снижением объемов поступлений в НПФ.

Новый закон, подписанный президентом, дает право назначения негосударственной пенсии в более ранний срок. По мнению законодателей, такая норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение.

Напомним, что негосударственные управляющие пенсионными накоплениями граждан России компании появились в стране в 2004 году.

Вот, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

Пенсионный фонд отдает деньги пенсионеров частным управляющим компаниям

Пенсионный фонд России приступил к переводу средств, начисленных на накопительные пенсионные счета граждан в 2002 году, в негосударственные управляющие компании. В среду пенсионные накопления начали поступать на счета частных управляющих компаний.

Перевод средств должен быть завершен к 31 марта. Объем средств, которые должны получить частные УК, с учетом инвестиционного дохода составляет 1,6 млрд рублей. Это пенсионные накопления, начисленные на счета примерно 700 тысяч человек, которые доверили их негосударственным УК.

Подавляющее большинство будущих пенсионеров не выбрали ни одну из негосударственных УК, поэтому их пенсионные накопления будут переведены во Внешэкономбанк, на который возложены функции государственной управляющей компании. В ВЭБ будут переведены 32 млрд рублей.

Перевод пенсионных накоплений в ВЭБ был начат еще две недели назад и, по всей видимости, будет завершен в среду-четверг.

В пенсионной реформе участвуют около 40 млн человек — женщины, начиная с 1957 года рождения, и мужчины — с 1953 года рождения. В 2002 году объем накопительной части пенсий составил 34,6 млрд рублей, но с учетом инвестиционного дохода ее объем сейчас равен почти 50 млрд рублей.

Напомним, Пенсионный фонд обязан перевести пенсионные накопления в управляющие компании до 31 марта, но до последнего времени отказывался делать это. Чиновники требовали от правительства утвердить список банков, через которые пойдут эти деньги.

"Документ необходим для того, чтобы начать передавать деньги частным компаниям, — заявлял советник председателя правления ПФР Владимир Вьюницкий. — Без списка мы не переведем ни копейки". В ПФР ссылаются на закон "Об основах социального страхования". "Там яснее ясного говорится, что средства социального страхования, каковыми являются пенсионные накопления, могут размещаться лишь в тех банковских организациях, перечень которых ограничен правительством. Пока такого списка нет. Будет список — будут деньги," — вторил бывший глава ПФР Михаил Зурабов.

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