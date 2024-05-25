Нет худа без добра: жительнице Тюмени сделали предложение руки и сердца на месте жуткой аварии

Жительнице Тюмени предложили выйти замуж на месте ДТП

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Молодая жительница Тюмени Регина Валитова стала героиней необычной истории.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В тот день, когда она направлялась в университет, её жизнь перевернулась с ног на голову: два столба упали на её машину, пробив насквозь. Невероятным образом оставшись живой, Регина столкнулась с неожиданностью — её возлюбленный, Александр, сделал ей предложение прямо на месте происшествия.

Их история любви началась в тяжелые времена пандемии коронавируса. Регина и Александр, оба из одного маленького города, нашли друг друга и с тех пор не расставались. Даже несмотря на то, что после аварии им приходится пока передвигаться на автобусе, они счастливы быть вместе и мечтают о создании собственной семьи, сообщает tmn.aif.ru.

Эта история стала для них не только свидетельством силы их любви, но и напоминанием о том, что счастье может настигнуть в самые неожиданные моменты.