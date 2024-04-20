"Это уже неисправимо": родственники Аббасова, зарезавшего 24-летнего мотоциклиста в Люблино, принесли извинения

SHOT: близкие убившего мотоциклиста Аббасова извинились за случившееся

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Родственники Шахина Аббасова, убившего 24-летнего мотоциклиста в московском Люблино, принесли свои извинения и возложили цветы к месту трагедии. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by Финн Бьорклид is licensed under public domain

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Краснодарской. Кирилл (так звали убитого) сделал замечание водителю белой Тойоты, гражданину Азербайджана, который припарковался на тротуаре. В ответ мужчина нанёс мотоциклисту ножевое ранение в живот. Парень скончался в реанимации.

Родственники Аббасова рассказали, что сожалеют о содеянном.

"Неприятная ситуация для всех, сожалеем об этом поступке, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла", — передает SHOT их слова.

Один из родных убийцы добавил, что случившееся является трагедией.

Соседка Аббасова призналась, что пребывает в состоянии шока, и отметила, что знала убийцу только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью Кирилла, чтобы лично извиниться перед ней.

Ранее Следственный комитет России поручил передать уголовное дело в центральный аппарат.