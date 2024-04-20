"Это уже неисправимо": родственники Аббасова, зарезавшего 24-летнего мотоциклиста в Люблино, принесли извинения

Родственники Шахина Аббасова, убившего 24-летнего мотоциклиста в московском Люблино, принесли свои извинения и возложили цветы к месту трагедии. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Инцидент произошёл во дворе дома на улице Краснодарской. Кирилл (так звали убитого) сделал замечание водителю белой Тойоты, гражданину Азербайджана, который припарковался на тротуаре. В ответ мужчина нанёс мотоциклисту ножевое ранение в живот. Парень скончался в реанимации.
Родственники Аббасова рассказали, что сожалеют о содеянном.
"Неприятная ситуация для всех, сожалеем об этом поступке, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла", — передает SHOT их слова.
Один из родных убийцы добавил, что случившееся является трагедией.
Соседка Аббасова призналась, что пребывает в состоянии шока, и отметила, что знала убийцу только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью Кирилла, чтобы лично извиниться перед ней.
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