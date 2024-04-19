МЧС сообщили о том, когда в Москве стихнет штормовой ветер

Согласно информации от столичного главка МЧС РФ, в Москве ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду с пятницы 21:00 до 02:00 в субботу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в Москве в период с 21 часа 19 апреля до 2 часов 20 апреля сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 метров в секунду", — сообщили в ведомстве.
В связи с неблагоприятной погодой, спасатели рекомендуют водителям осторожнее двигаться на дороге, снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами. Также, стоит избегать парковки рядом с деревьями. Находясь на улице, важно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также нельзя укрываться под деревьями.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.