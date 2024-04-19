МЧС сообщили о том, когда в Москве стихнет штормовой ветер

МЧС: В Москве прогнозируется ветер до 17 м/сек с пятницы в 21:00 до субботы в 2:00

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Согласно информации от столичного главка МЧС РФ, в Москве ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду с пятницы 21:00 до 02:00 в субботу.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромет в Москве в период с 21 часа 19 апреля до 2 часов 20 апреля сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 метров в секунду", — сообщили в ведомстве.

В связи с неблагоприятной погодой, спасатели рекомендуют водителям осторожнее двигаться на дороге, снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами. Также, стоит избегать парковки рядом с деревьями. Находясь на улице, важно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также нельзя укрываться под деревьями.