Депутат Государственной думы Александр Хинштейн публично обвинил министра молодёжной политики Самарской области Сергея Бурцева в ненормальной ориентации, которую он якобы не скрывает.
Скандал разгорелся после того, как в сети появились фотографии из личного архива чиновника, где он запечатлён на отдыхе вместе со своим другом. Также Хинштейну показалось подозрительным, что двое неженатых друзей целую неделю ночевали в одном номере гостиницы. По мнению депутата Госдумы, сексуальные предпочтения министра являются его личным делом, но недопустимо, чтобы он показывал пример подобного рода молодёжи региона.
Бурцев отверг обвинения в ненормальной ориентации, но решил подать в отставку во избежание продолжения скандала.
С одной стороны, мужская дружба далеко не синоним ненормальной ориентации, с другой стороны, если бы чиновник счёл себя оскорблённым подобными обвинениями, то мог бы подать в суд о защите чести и достоинства.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.