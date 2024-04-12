Чиновник уволился после подозрений в сексуальных отклонениях

Министр молодёжной политики Самарской области уволился после публичных обвинений депутата Госдумы в ненормальной ориентации

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн публично обвинил министра молодёжной политики Самарской области Сергея Бурцева в ненормальной ориентации, которую он якобы не скрывает.

Фото: Flickr by Белый дом is licensed under public domain

Скандал разгорелся после того, как в сети появились фотографии из личного архива чиновника, где он запечатлён на отдыхе вместе со своим другом. Также Хинштейну показалось подозрительным, что двое неженатых друзей целую неделю ночевали в одном номере гостиницы. По мнению депутата Госдумы, сексуальные предпочтения министра являются его личным делом, но недопустимо, чтобы он показывал пример подобного рода молодёжи региона.

Бурцев отверг обвинения в ненормальной ориентации, но решил подать в отставку во избежание продолжения скандала.

С одной стороны, мужская дружба далеко не синоним ненормальной ориентации, с другой стороны, если бы чиновник счёл себя оскорблённым подобными обвинениями, то мог бы подать в суд о защите чести и достоинства.