Центробанк поддержал внедрение механизма "второй руки" для защиты пожилых россиян от мошенников

Юрист Соловьёв: механизм "второй руки" защитит пенсионеров от мошенников

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Центробанк поддержал проект о создании механизма "второй руки", который обеспечит дополнительную защиту российских пенсионеров от действий телефонных мошенников, рассказал агентству "Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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По словам эксперта, нововведение позволит пожилым россиянам привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость закрепления такого механизма на законодательном уровне.

Юрист отметил, что поддержка Центробанком такой профилактической меры борьбы с мошенниками — очень позитивный сигнал. Соловьёв напомнил, что ещё пару лет назад аналогичная инициатива подверглась критике со стороны "правозащитников", экспертов и СМИ, заявивших, что такая мера нарушает права человека и его свободу распоряжаться своими финансами.

Время показало, что более эффективной защиты, чем правило "второй руки", пока ещё не придумано, подчеркнул эксперт. Он указал на то, что, несмотря на информационную работу, старшее поколение россиян продолжает попадаться на новые уловки мошенников.

"Преступникам важно преодолеть первый этап — завоевать внимание жертвы, а затем и её доверие. После этого пенсионеру уже практически не соскочить с крючка. Напористость, убедительность, создание ситуации цейтнота, внушение страха потери сбережений — всё обуславливает успех негодяев”, — рассказал Соловьёв.

По словам юриста, если в схему обмана попадает не вовлечённый в неё человек со свежим критическим взглядом, то вся афера рушится, как карточный домик.

Говоря о добровольном или принудительном внедрении механизма "второй руки", Соловьёв отметил, что решение необходимо принимать исходя из обстановки, уровня и масштаба угрозы для российских граждан.

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