Эксперт объяснил, кто и для чего бросает трубку при телефонных звонках

Эксперт по сетевым угрозам Шуленин: звонят и при ответе абонента бросают трубку мошенники

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Звонки с незнакомых номеров на телефоны россиян, при ответе на которые абонент бросает трубку, чаще всего проводят компании, но их также практикуют и аферисты.

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Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин объяснил, что с помощью такого звонка можно проверить активность номера. Если номер не активен, то есть абонент не реагирует на звонки, то номер просто уберут из рекламной базы, чтобы не тратиться на повторные обзвоны.

В этих случаях такие звонки осуществляют фирмы, которые проводят массовые смс-рассылки в рекламных целях, или операторы, которые приводят потенциальных клиентов, пишет Газета.Ru.

"Но нередко к такому способу прибегают злоумышленники — они могут позвонить, чтобы убедиться в активности абонента, а затем связаться с ним уже непосредственно для различных афер и мошеннических схем", — сообщил Шуленин.

При помощи интернет-технологий мошенники могут попросить сообщить им одноразовый код, чтобы войти в приложение банка, или использовать записанный голос человека для подтверждения действий от его имени для мошеннических схем.

Шуленин уверен, что если россиянин получает подобные звонки с незнакомых номеров, то лучше не отвечать и не перезванивать на них.